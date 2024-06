¿Paolo Guerrero seguirá los pasos de Jefferson Farfán y abrirá su propio centro comercial?

En una reciente entrevista con el programa 'Todo Se Filtra', Doña Peta, madre del destacado futbolista Paolo Guerrero, fue abordada para hablar sobre diversos temas relacionados con su hijo y otros aspectos de interés público. Uno de los temas más destacados de la conversación fue el supuesto centro comercial de Jefferson Farfán y si el 'Depredador' planea seguir su ejemplo. ¿Qué comentó?

Durante la entrevista, Doña Peta mostró su entusiasmo al hablar sobre el nuevo proyecto de Jefferson Farfán, quien está construyendo un centro comercial en el sur de Lima.

Al ser cuestionada sobre este emprendimiento, Doña Peta expresó admiración por Jefferson Farfán y su capacidad para mantenerse vigente en el ámbito público, incluso después de su retiro del fútbol.

"Sí, lo felicito. Es un muchacho que sabe pensar. No está en el fútbol, pero sigue vigente en todos los peruanos", afirmó Doña Peta con orgullo, destacando la habilidad de Farfán para seguir siendo relevante y exitoso en nuevos terrenos.

El reportero no perdió la oportunidad de indagar sobre los planes futuros de Paolo Guerrero, quien también se encuentra cercano al retiro del fútbol.

Preguntó si Paolo Guerrero podría seguir los pasos de Jefferson Farfán y aventurarse en un proyecto empresarial de similar envergadura. Doña Peta dejó abierta esta posibilidad.

"Ahora, no lo veo todavía. Más adelante. Vamos a ver", respondió, dejando entrever que aunque no hay planes inmediatos, no descarta que su hijo explore nuevas facetas en el futuro.