Said Palao regresó a Lima para celebrar el cumpleaños de su hija ¿Alejandra Baigorria asistió?

Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron de vacaciones en sudeste asiático hasta hace unos días, dónde el chico reality le pidió matrimonio a la empresaria. Ahora, él regresó a Lima con motivo de la celebración del octavo cumpleaños de su hija, sin embargo, la rubia no se hizo presente.

El hermano de Austin Palao utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar algunas fotografías al lado de su expareja y su pequeña, junto a otros familiares durante la celebración del cumpleaños número 8 de su hija llamada Caetana.

"Feliz cumple, hijita linda de mi vida, te extrañé muchísimo, espero hayas pasado tu cumpleaños al máximo, te amo con toda mi alma️. 8 añitos que pasaron volando, ni yo me lo creo, gracias por alegrarme la vida", escribió Said Palao.

En las imágenes publicadas por Austin Palao, hermano de Said, se puede observar que la fiesta tuvo una decoración en tonos rosa y la pequeña Caetana celebró en compañía de sus padres, tíos paternos y abuelo en lo que fue una reunión bastante íntima.

El compromiso de Said Palao y Alejandra Baigorria

La empresaria y el chico reality llevan una sólida relación desde hace aproximadamente 2 años y medio; en ese tiempo han pasado algunos imprevistos que tambalearon la relación, como la vez en que Said fue captado bailando de forma muy cariñosa con una joven en una fiesta de música electrónica, pero Alejandra optó por perdonar aquel desliz.

Alejandra Baigorria y Said Palao estaban de vacaciones en el sudeste asiático, específicamente en la isla de Palawan, en Tailandia. Este fue el lugar elegido en el que el hermano de Austin se arrodilló ante la 'Rubia de gamarra' para pedir su mano y todo fue planeado en complicidad de sus amigos.

El video publicado en la cuenta conjunta de Alejandra y Said, se puede ver que él la llama a su lado con el objetivo de aparentemente tomarse una foto juntos, mientras uno de sus amigos registra todo el momento en video. Sin embargo, Alejandra no esperaba que Said se arrodille y le muestre una sortija de compromiso.

La pareja se unió en un tierno beso mientras 'Ale' no paraba de sonreír, enseguida Said le colocó el anillo en su mano y finalmente la pareja se unió en un tierno beso y la abrazo, sellando así su amor y acercándose cada vez más al matrimonio.

Es así que, después de haberse comprometido con Alejandra Baigorria, Said Palao regresó a Lima para celebrar los 8 años de su pequeña hija Cayetana. La pareja estuvo de vacaciones en sudeste asiático hasta hace unos días.