Salsera peruana anuncia su primer embarazo con tierno mensaje: "Te esperamos con ansias"

La conocida salsera peruana sorprendió a sus seguidores tras anunciar con un emotivo mensaje en sus redes sociales que está en la dulce espera de su primer bebé. La artista expresó su felicidad por esta nueva etapa en su vida.

¡Emocionada! A través de su cuenta de Instagram, la salsera Mirella Paz, quien está a punto de cumplir dos años en la reconocida orquesta Son Tentación, no pudo ocultar la alegría que la embarga tras saber que se convertirá en madre por primera vez. La artista señaló que era un bebé planificado y que espera poder tener pronto en sus brazos.

Nuestra compatriota dio a conocer la noticia a través de una recopilación de fotos donde aparece al lado de su pareja sosteniendo una pequeña ropita de bebé y usando unas gorras que dicen "mamá" y "dad (papá)".

Seguidamente, señaló que no solo ella y su pareja están ansiosos por la 'dulce espera', sino también sus padres y demás seres queridos.

En entrevista para el portal 'Instarándula', Mirella Paz sostuvo que su bebé es planificado y que la líder de Son Tentación, Paula Arias, le expresó su deseo de poder convertirse en su madrina y que tenía la agrupación de salsa siempre "será su hogar".

"Les cuento que mi Paulita ya sabía, fue una de las primeras en enterarse. Me felicitó, me dijo que está muy feliz, muy contenta, que va ser la madrina. Ella me comprendió, me dijo que Son Tentación siempre va ser mi hogar, quiere que sea mujer para que sea una mini tentación", le dijo la artista a Samuel Suárez.