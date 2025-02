Magaly critica a Greissy Ortega por su embarazo: "Traes criaturas al mundo que no pidieron venir"

12/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no dudó en cuestionar el embarazo de Greissy Ortega, quien espera un hijo con Randol Pastor tras solo cinco meses de relación. La conductora resaltó que ya tiene tres hijos y enfrenta dificultades, lanzando una dura crítica sobre la importancia de la planificación familiar.

Greissy Ortega está embarazada

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, sorprendió al anunciar que está esperando un hijo con su pareja, Randol Pastor. El embarazo no fue completamente inesperado, pues la colombiana aseguró que ambos ya tenían en mente la posibilidad de convertirse en padres.

"En diciembre todavía no sabía, pero ya tenía sospechas. No pensamos que iba a llegar tan rápido, pero Dios lo mandó así", declaró en una entrevista exclusiva.

A pesar del corto tiempo que llevan juntos, la pareja ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que están listos para asumir la responsabilidad. " Estamos plenamente preparados y sabemos las responsabilidades que tenemos", afirmó la hermana de Milena Zárate.

Reacción de Randol Pastor

Por su parte, Randol Pastor manifestó su felicidad ante la llegada de su primer hijo con Greissy Ortega. "Es la mujer que amo y quiero formar una familia bonita junto con sus hijos y mis hijos. Hay que darle duro y trabajar, ahora hay que trabajar 10 veces más ", comentó, dejando en claro que su prioridad es la estabilidad familiar.

El empresario también reveló que su relación con Greissy Ortega seguirá fortaleciéndose, ya que ambos han decidido casarse en agosto de este año. De esta manera, la pareja vivirá dos momentos importantes casi en simultáneo: el nacimiento de su bebé y su boda.

Magaly no oculta su incomodidad

En medio de la emoción por la noticia, la periodista Magaly Medina no dudó en cuestionar la decisión de Greissy Ortega, señalando que ya tiene tres hijos y que, según sus propias palabras, atraviesan situaciones complicadas.

" Me da pena porque traes criaturas al mundo que no pidieron venir . Uno los trae porque quiere, pero deberías haber aprendido que existen métodos de control de natalidad", comentó con dureza.

Greissy Ortega, evidentemente incómoda, defendió su rol como madre y aseguró que lleva nueve años haciéndose cargo de sus hijos sin depender del apoyo de su expareja. "Yo me he encargado de mis hijos, incluso más de uno que no era mío. No necesito que me mantengan . Siempre he trabajado para sacarlos adelante", replicó.

Las palabras de Magaly Medina sobre el embarazo de Greissy Ortega no pasaron desapercibidas y han generado debate en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, la pareja de Randol Pastor se mantiene firme en su decisión y asegura estar preparada para esta nueva etapa en su vida.