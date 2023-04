Samuel Suárez defiende a Keiko Fujimori tras confesar que tiene un tumor: "Guárdense sus comentarios"

Hace unas horas, la excongresista Keiko Fujimori, anunció mediante Twitter que se pronto se someterá a una extirpación de un tumor que le ha sido detectado en estudios médicos recientes. Ante esta noticia, una "ratuja" le preguntó al director de "Instarandula", Samuel Suárez, que opinaba sobre el tema,

"Suena feo, pero sinceramente me cuesta creer que Keiko este pasando por lo que postéo en su Instagram" le comentó una usuaria al popular "Samu". Ante esto, el exreportero de "Espectáculos" tuvo una respuesta contundente, donde pidió a sus seguidores que traten el tema con delicadeza.

"¿Saben qué? Guárdense sus comentarios, porque yo no creo que exista una persona que se juegue con esos temas tan delicados, como es la salud, como es el tumor, como pueden ser tantas cosas que absolutamente ninguno de nosotros está libre", comenzó diciendo Samuel.

En el mismo video, el periodista de espectáculos dijo que no cree que sea un tema para burlarse, y piensa que Keiko no sería capaz de jugar con un tema tan delicado.

"Burlarse o hacer comentarios sobre estos temas, que están común en muchas personas y que vienen sufriendo a diario, no me parece motivo de burla. Yo no creo que (Keiko Fujimori) se juegue con este tema, así que gente por favor sean prudentes" siguió diciendo.