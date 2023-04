Mark Vito y Andrés Hurtado celebran "5 años viéndose a escondidas"

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito no deja de soprender al público. Tras compartir a través de sus redes sociales su soprendente cambio de look, la ex pareja de Keiko Fujimori mantiene a los usuarios de internet atentos a cada nueva publicación. Esta vez, un video junto a Andrés Hurtado esta dando de qué hablar.

Como se sabe, hace una semana Vito compartió su primer post con un irreconocible aspecto físico luego de mantenerse alejado de los medios de comunicación por un buen tiempo. El ex de la lidereza fujimorista mostró un notable cuerpo tonificado. Sin embargo, lo que realmente dejó en shock a todos los cibernautas fue su posterior aparición junto a Fabio Agostini, quien llamó a Mark como su "nuevo discípulo".

Mark Vito y Andrés Hurtado

El ahora tiktoker utilizó la plaforma china para compartir un nuevo video junto a otro icónico personaje del mundo de la televisión peruana, Andrés Hurtado. En el post se puede notar como, entre risas y complicidad, ambas figuras públicas comparten de un agradable momento brindando en un restaurante.

Lo que resulta particularmente llamativo es el título que colocó al video, pues en la parte superior de este se puede leer "celebrando 5 años viéndonos a escondidas". Además, el tiktok comienza con un fragmento en el que solo se aprecia a Mark Vito sonriendole a otra persona que no aparece en cámara, lo que por breves segundos hizo pensar que se trataría de una posible nueva pareja.

No obstante, el papá de Kyara Villanella dejó en claro en la descripción que se trata de un video con toques de comedia.

"Gracias @andreshurtadooficial eres lo máximo! #solohumor #humor #comedia #markvito #JB #parati #fyp" se lee.

Video celebrando "5 años viéndose a escondidas"

Reacción de los usuarios

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios fueron inmediatas y siguiendole el juego al renovado Mark Vito.

"La mejor colaboracion con luzclarita", "mi lord vito no perdona nada", "Hoy revivió el cine", "no decepciones Mark, ahora que te veo con otros ojos", "jajajajajaja casi me atoro de la risa", "Hermano la mejor colaboración luego de lord pingostini, es mark vito y Andrés Hurtado, sube como la espuma :)", fueron algunos de los comentarios.

Sin lugar a dudas, Mark Vito parece querer seguir dando de que hablar y con este nuevo video al lado de Andrés Hurtado conseguirá mantenerse en la boca de todos.