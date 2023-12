¡Se acabó del amor! Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación ¿Cuál es el motivo?

Una ruptura más ha llegado a solo dos semanas de terminar el 2023. Bad Bunny y Kendall Jenner, una de las parejas más sonadas durante este año, han terminado su relación a poco más de 10 meses de la primera vez que fueron captados juntos. Conoce todos los detalles sobre esta nueva separación.

Según la revista People, el puertorriqueño y la estadounidense decidieron poner fin a su romance. Esto ha generado mucha interacción en redes sociales respecto al tema.

Los internautas no paran de hacer especulaciones sobre el tórrido romance que tuvieron las celebridades, ya que ambos no habían sido visto juntos desde el mes de octubre, cuando fueron captados en la fiesta del programa Saturday Night Live.

Asimismo, el medio The Messenger detalló que " no hay rencor entre ellos e incluso están en contacto. Su relación había sido difícil debido a sus apretadas agendas" .

Según el mencionado medio, aún no se tienen detalles exactos sobre el motivo de la separación ya que todo se han mantenido en estricta reserva. Además, ni el cantante ni la modelo se han pronunciado al respecto y solo queda esperar alguna confirmación oficial.

El intérprete de "Un verano sin ti" habló en exclusiva con Vanity Fair, donde dijo que no está interesado en casarse y tener hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de sentar cabeza en el futuro. También habló de las críticas de los fans cuando llegó a su vida amorosa.

"No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", expresó en un inicio.

Asimismo, se negó a comentar detalles de su relación con la hermana de Kim Kardashian, pues dijo que solo está interesado en que se escuche su música, y pueden hacerlo quienes deseen.

"En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie (...) No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo", agregó.