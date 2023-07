¡Increíble! Kim Kardashian llevó su propio equipo fotográfico para tramitar licencia de conducir

Kim Kardashian es reconocida por su afición a lo extravagante y su dedicación a lucir impecable en todas sus fotos, y esto también aplica a su licencia de conducir, como quedó demostrado recientemente en un episodio de su reality show The Kardashians, en que muestra como llevó a su equipo para tomarse una foto oficial.

En el programa, la empresaria llevó a los espectadores al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para tramitar su licencia de conducir, pero nadie esperaba lo que iba a pasar en los siguientes minutos del capítulo del reality.

En este sentido, la experiencia para la empresaria resultó muy diferente a lo que suele enfrentar un ciudadano común. Kim no solo tuvo todo el edificio del DMV para ella sola, sino que también trajo a su propio equipo de belleza, iluminación y fotografía para que la apoye en la toma de su foto de licencia de conducir.

Para la ocasión, Kim lucía un maquillaje neutral con un toque de sombra morada, un ajustado vestido negro y su característico cabello largo y platinado. Uno de los aspectos más destacados fue que los empleados del DMV le permitieron elegir la mejor foto entre todas las tomadas, algo que generalmente no está permitido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

A pesar de su amor por la moda y su gusto por lucir accesorios deslumbrantes en las alfombras rojas, Kim Kardashian acaba de revelar un detalle impactante sobre su colección de joyas.

En el episodio del 22 de junio de The Kardashians, la empresaria reveló que no ha comprado joyas nuevas en los últimos siete años después del traumático robo que sufrió en su hotel de París, donde fue amenazada con un arma. Confesó que esa noche cambió su perspectiva sobre sus posesiones materiales, especialmente las joyas.

"Después del robo en París, dejé de comprar joyas", admitió la fundadora de la marca SKIMS. "Realmente no me sentí cómoda usando joyas después de que me las quitaran. No estaba preparada para esa experiencia y lo que eso significaba, pero estaba lista para dejarlas ir".