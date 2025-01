¿Se acabó el amor? Jota Benz responde tras rumores de ruptura con Angie Arizaga: "Ya no estamos"

Jota Benz vuelve a llamar la atención tras no dudar en lanzar una inesperada respuesta ante las preguntas de una posible ruptura de su relación con la madre de su primogénito, Angie Arizaga. El hermano de Gino Assereto impresionó a más de uno de sus seguidores.

Tras el inesperado viaje que realizó la popular 'Negrita' dejando solo a su pareja Jota Benz junto a su pequeño hijo, se acrecentaron las especulaciones de que su romance "no estaría yendo bien" y que incluso Angie se alejó para pensar mejor las cosas.

Es en medio de esa situación, que Jota aprovechó sus redes sociales para habilitar la opción de 'preguntas y respuestas' y poder interactuar con sus seguidores hasta que una usuaria le consultó si el amor entre él y Arizaga habría llegado a su fin no.

"Están especulando que tú y Angie no están", se lee en la publicación de la internauta, a lo cual, el exintegrante del programa 'Esto es Guerra' respondió de forma irónica: "Efectivamente ya no estamos... Ya no estamos durmiendo porque Matteo se despertó".