Angie Arizaga IMPACTA al pedir perdón a Jota Benz por inesperado motivo ¿En problemas?

Angie Arizaga sigue causando revuelo en la farándula nacional y esta vez tras ser captada pidiéndole perdón en plena vía pública a su pareja y padre de su pequeño niño, Jota Benz. Sus seguidores se preocuparon por la situación.

La exchica reality también conocida como la popular 'Negrita' se caracteriza por no dudar en compartir los mejores momentos que vive en los últimos meses al lado del "amor de su vida", Jota Benz. Sin embargo, esta vez, generó gran conmoción al salir a la calle y sostener un cartel con un inesperado mensaje.

En la escena subida en su cuenta oficial de Instagram, se ve al hermano de Gino Assereto subir rápidamente hasta la azotea de su vivienda y busca desesperadamente a Angie hasta darse cuenta de que la exguerrera estaba en la acera con un rostro de arrepentimiento por un aparente malentendido.

Con ese último mensaje, Arizaga deja en claro que todo se trataría de una pequeña broma y que no tiene relación a una posible ruptura o crisis de su relación, como muchos de sus seguidores especulaban en redes sociales.

En una reciente entrevista en 'América Espectáculos', Angie habló del futuro bautizo de su pequeño bebé, fruto de su amor con Jota Benz, y aseguró que decidió junto a su pareja que Paloma Fiuza sería la madrina por ser una de sus mejores amigas.

Seguidamente, impactó a todos en el set al revelar que Gino Assereto no sería el padrino de su bebé Matteo, debido a que es el hermano de Jota y si surge algún problema más adelante su relación se podría ver afectada.

"No, es que hemos dicho que tal vez los hermanos no, por lo que, si no, ponte que uno después se pelea, entonces, mejor que sean amigos muy cercanos a nosotros, que queramos un montón y una de ellas es Palomita, que de verdad anda de un lado para otro", precisó.