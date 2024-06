¡Se defiende! Erick Sabater minimiza acusaciones de su ex: "No estaba lista para un hombre como yo"

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Sabater decidió salir al frente en un programa matutino para defenderse de las graves acusaciones que realizó su exesposa, Gitana Andújar, quien a su vez le impuso una orden de restricción con su pequeño bebé.

¡Se defiende!

A pesar de que hace unos meses, Sabater se lucía enamorado de su pareja, todo se convirtió en un escándalo cuando la empresaria dominicana lo acusó de agresión física y psicológica, por lo cual, en el programa de 'América Hoy' decidió responder fuerte y claro.

"La que tiene problemas es ella conmigo. Yo estoy luchando por mi hija y luchando por mi mamá. Básicamente yo tuve una situación bien incómoda con mi expareja porque lamentablemente ella no estaba lista para tener un hombre como yo", explicó durante su entrevista.

¿La desmiente?

Gitana Andújar reveló en sus redes sociales, que el exMiss Universo habría destrozado su camioneta y que incluso la dejó botada en el aeropuerto. Tras ello, Sabater afirmó que nunca agredió a la madre de su bebé y que siempre trató de ser detallista con ella y llenarla de regalos lujosos.

"¡No! (...) eso es mentira y pueden buscar las redes sociales. El día antes, yo estaba celebrando su cumpleaños. Yo la llevé a Miami, la llevé en yate, la monté en Lamborghini, le regalé regalos lujosos todo (...), pero momentos antes de que nosotros nos fuéramos al aeropuerto a la casa de un amigo, y yo tengo pruebas de eso, ella comenzó a tomar y no sé qué habrá pasado", señaló para 'América Hoy'.

También negó ser un mantenido porque se encuentra laborando y actualmente tiene la meta de poner una oficina para ayudar a encontrar trabajo que atraviesan una complicada situación en el extranjero.

Luchará por su bebé

Además, resaltó que no se quedará con los brazos cruzados y hará todo lo posible para obtener la custodia completa de su bebé. También aprovechó en acusar a su exesposa de haberlo dejado indocumentado en Miami porque se llevó su pasaporte y que no tiene la intención de quitarle a Andújar sus empresas.

"El miércoles tengo que quitar las restricciones, yo nunca le he puesto la mano a una mujer, yo he sido la víctima. (...) Me tiene que tocar lo que me corresponde, estamos casados por ley. (...) no quiero más ni menos, pero yo quiero estar con mi hija", sentenció.

De esta manera, Erick Sabater sorprendió a todos al no dudar en romper su silencio en 'América Hoy' y responder a su exesposa Gitana Andújar por acusarlo de ser un mantenido y abusador.