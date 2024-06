¡Sin piedad! Critican a Farfán por arremeter contra Paco Bazán: "Ni con toda su plata, podrá tener clase"

Jefferson Farfán causó gran revuelo al no dudar en burlarse públicamente y arremeter contra Paco Bazán, pero no esperaba que los seguidores e internautas salieran a defender al comentarista deportivo en las redes sociales.

Recordemos que en una edición de su programa 'Enfocados', el '10 de la calle' lanzó un contundente dardo contra el exarquero de Universitario de Deportes asegurando que nunca fue bueno en su trayectoria deportiva y que incluso no había pisado grandes torneos de fútbol como él sí lo hizo.

"No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto...A mí háblame de galácticos, no me hables de 'pisa pajas' acá. A ver, escúchame ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m...!", expresó la 'Foquita' dejando impresionado a más de uno.