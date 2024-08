¡Se derrumbó EN VIVO! Pamela López llora desconsoladamente tras denunciar agresiones de Christian Cueva

Pamela López paralizó a todo el Perú al denunciar públicamente a Christian Cueva por agresión física y psicológica. Sin embargo, aunque, en un primer momento, se mostró bastante fuerte ante cámaras, una vez terminada la entrevista que le hicieron, esta terminó llorando desconsoladamente.

El escándalo que envuelva a Christian Cueva y a Pamela Franco continúa acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos. Y es que Pamela López decidió romper su silencio y exponer lo mal que la estuvo pasando a raíz de los continuos maltratos e infidelidades por parte del futbolista.

Es así que, este último lunes, 19 de agosto, las conductoras de 'América Hoy' se enlazaron, en vivo y en directo, con López para oír su descargo respecto a su situación con el popular 'Aladino'.

Si bien en un momento se mostró bastante fuerte, la fémina terminó por quebrarse detrás de cámaras, generando que sus compañeros se dispongan a consolarla, puesto que se encontraba sumamente afectada por todo lo dicho a nivel nacional.

Pamela López llora desconsoladamente en vivo.

Christian Cueva rompió su silencio y compartió un reciente comunicado en el que minimiza la denuncia de agresión interpuesta por Pamela López, pidiendo que "por favor, se le deje jugar al fútbol".

"Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido, por favor, se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene", se lee inicialmente.