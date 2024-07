Silvia Cornejo estaría a punto de casarse con Jean Paul Gabuteau pese a sus múltiples INFIDELIDADES

19/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo volvió a acaparar los titulares de diferentes medios de espectáculos debido que, en su papel de incondicional, estaría a punto de casarse con el padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, pese a conocer sus múltiples infidelidades.

Silvia Cornejo se amarra con Gabuteau

Tal parece que al fin se le hizo a Silvia Cornejo. Y es que todo indicaría que su relación con Jean Paul Gabuteau sobrevivió a los fuertes escándalos de infidelidad, donde el cantante peruano siempre fue protagonista.

Y es que a través de las redes sociales, la exreina de belleza se ha dejado ver no solo en viajes de lujo o bonitos lugares sino que hubo un peculiar detalle en una de sus imágenes que llamó enormemente la atención y encendió las alarmas sobre la posibilidad de estar próxima a subir al altar.

Fue durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme' que la conductora compartió un informe donde aparece Cornejo al lado de su pareja, luciendo un anillo de compromiso que dejaría entrever que en breves ambos estarían pisando una iglesia.

Ello a pesar de tener conocimiento que Gabuteau le fue infiel en más de una ocasión con diferentes féminas, siendo una de ellas su expareja, Analía Jiménez.

Incluso, en 2020, este tipo de situaciones provocó que la presentadora de TV chocara su auto con el de él cerca a la vivienda que ambos compartían en Surco.

¿Quién es Jean Paul Gabuteau?

La pareja de Silvia Cornejo tiene 46 años y es un exitoso empresario. De acuerdo al programa de Magaly Medina, posee, en total, cuanto empresas, de las cuales, una de ellas, está dedicada a la fabricación de extintores y otra a la distribución de elementos de seguridad para diferentes mineras.

Sin embargo, Gabuteau se ha hecho conocido en el mundo de la farándula no solo por ser pareja de la exconductora de televisión, sino también por haber sido 'ampayado' con otras mujeres que no son del medio y encontrarse en una relación con la ex Miss Perú Mundo 2016.

En medio de toda esta situación, se conoció que Silvia Cornejo estaría a punto de contraer matrimonio con Jean Paul Gabuteau, a pesar de que este cometió múltiples infidelidades que se vieron a nivel nacional.