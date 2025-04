Se filtra video inédito de Mario Irivarren tras asegurar que llamaría a Vania Bludau: "Espero que estés orgullosa"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando que hablar, especialmente por las declaraciones de Mario Irivarren sobre Vania Bludau. Ahora, se ha filtrado un video en el que el chico reality, visiblemente pasado de copas, lanza un mensaje bastante particular en el que asegura que ha tomado buenas decisiones.

Durante la transmisión del último lunes 28 de abril del programa 'Todo Good' se filtró un video inédito de Mario Irivarren, quien continúa en el ojo de la tormenta tras asegurar que iba a llamar a su ex, Vania Bludau, y todo frente a su pareja, Onelia Molina.

En el material audiovisual se observa al integrante de 'Esto es guerra' pasado de copas y sin pelos en la lengua expresa ante las cámaras: "Soy Mario Hart (...) Si sabes cómo me invito... (...) Yo he tomado buenas decisiones , Laura, espero que estés orgullosa de mí".

Según revelaron en 'Todo Good', este instante fue captado casi al finalizar la fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, por lo que ocurrió después de la tensa conversación entre la 'Rubia de Gamarra' y Mario Irivarren.

Mario Irivarren reapareció en el podcast que tiene junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, y no dudó en pedir disculpas públicas a su pareja, Onelia Molina, por lo que sucedió en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Asimismo, lamentó que Onelia Molina esté siendo criticada por algo que él dijo, y aseguró sentirse "muy dolido" por lo que está ocurriendo.

"Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo único que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón", sostuvo.