Mario Irivarren tras escándalo sobre llamada a Vania Bludau: "Por eso no me gusta tomar"

Mario Irivarren se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de expresar su deseo de llamar a Vania Bludau, a pesar de salir con Onelia Molina. Ante la polémica, el chico reality trató de dejar en claro que siempre trató de mantener la prudencia en su vida, pero aparentemente perdió el control por el alcohol.

En la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril ocurrieron una serie de situaciones que causaron gran impacto en la farándula local, entre ellos el video viral donde se ve a la 'Rubia de Gamarra' conversando con Irivarren, quien le señala que llamaría a su ex, Vania. A raíz de este escándalo, el integrante de 'EEG' aprovechó el espacio de 'Good Time' para aclarar la situación.

En un primer momento, reconoció su error, pero resaltó que si deseaba llamar a la modelo era solo para "cerrar ciclos" debido a que terminaron su relación abruptamente y de la "peor manera". Seguidamente, pidió disculpas públicas a su actual pareja, Onelia, a quien asegura "quiere mucho" y lamenta que se haya visto envuelta en esta problemática.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue un insólito comentario que dio durante su diálogo con Laura Spoya y Gerardo Pe. Mario señaló que siempre se ha caracterizado por mantener cautela y actuar de la mejor manera, por lo cual, se mostraba reacio cuando se trataba de tomar bebidas alcohólicas.

"A veces ustedes me dicen: 'Ay, qué renegón, qué molesto que eres', pero es que me gusta actuar con cautela y creo que ahora Laura va a entender por qué no me gusta tomar", indicó, a lo cual su compañera de conducción no tardó en agregar: "Sí, ya nos quedó claro. No te preocupes que agüita nomás te vamos a dar. ¡Se acabó!".