Laura Spoya fue DETENIDA en aeropuerto de México: "¿Quieres introducir bacterias al país?"

La modelo peruana Laura Spoya recordó una de las experiencias más 'rochosas' que vivó al intentar ingresar a México con un peculiar producto peruano. En el podcast 'Good Time', la expresentadora de televisión detalló cómo las autoridades mexicanas la interrogaron y le marcaron una 'advertencia' en su pasaporte.

Durante su participación en el popular podcast 'Good Time', Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al narrar un episodio que calificó como uno de los más vergonzosos de su vida. La modelo confesó que fue detenida en el aeropuerto de México por transportar 3.5 kilogramos de papa amarilla entre sus pertenencias.

"Cuando me detuvieron, las autoridades de México me preguntaban: '¿Eres del sector agrícola? ¿Quieres introducir bacterias al país? '", relató la exmiss Perú, quien aseguró que incluso la llevaron a una sala especial para ser interrogada.

A pesar de sus intentos por explicar el motivo de llevar las papas, estas fueron confiscadas, y las autoridades dejaron una advertencia registrada en su pasaporte.

"A mí siempre me paran en el aeropuerto. Yo en México tengo un 'warning' en mi pasaporte por haber transportado 3.5 kilogramos de papa amarilla. Me metieron en el cuartito y todo. Encima, yo toda conchuda me lo llevé con la bolsa del mercado", comentó entre risas.