¿Se molestó? Jefferson Farfán lanza TAJANTE mensaje tras presentación del 'hijo' de Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán causó gran revuelo en la farándula tras compartir un tajante mensaje en sus redes sociales, luego de que su pareja Xiomy Kanashiro presentara en su programa musical a un niño que tildó como su "hijo".

Xiomy Kanashiro presenta a su "hijo"

Como se recuerda, la influencer Xiomy Kanashiro impactó a todos al ser captada sobre el escenario durante la presentación de un desfile de ropa. De un momento a otro, la joven no dudó en mostrarse emocionada al dar a conocer a un pequeño niño, que lucía un polo negro y un jean azul con una cadenita en el cuello, a quien no dudó en presentarlo como su "hijo".

Incluso, pidió al público aplaudir fuertemente mientras desfilaba. Esta escena causó gran incertidumbre, no solo con las personas presentes en el show, sino también en sus seguidores en redes sociales, quienes se preguntan si se trataría de su hijo en verdad o solo trató de expresarse cariñosamente hacia el menor. Sin embargo, la pregunta que resaltó más fue el saber si su novio la 'Foquita' Farfán estaba al tanto de lo ocurrido.

"Por favor público, quiero fuerte los aplausos porque se viene mi hijo, se viene mi hijo", expresó Xiomy Kanashiro sin dejar de sonreír y mirar al pequeño niño.

¿Jefferson Farfán se pronunció por el "hijo" de Xiomy?

Ante los cuestionamientos y que su pareja esté en el 'ojo de la tormenta', Jefferson Farfán reapareció en su cuenta de Instagram y como tiene acostumbrados a sus fanáticos no dudó en compartir una historia, que muchos no dudaron en relacionarlo con Xiomy y la presentación de su "hijo".

"Mientras menos cuentes, mejor te va", se leía en el post del hijo de Doña Charo, aunque no detalló si sea una indirecta precisamente hacia la mujer que logró conquistar su corazón y con quien mantiene una relación, a pesar de su conflicto con Darinka Ramírez.

Mensaje de Farfán tras presentación del "hijo" de Xiomy Kanashiro.

¿Xiomy Kanashiro desea de tener un bebé con Farfán?

Luego de que Xiomy Kanashiro presentara en vivo por primera vez a un niño como su "hijo", no se pudo evitar recordar la entrevista que brindó a 'América Hoy' donde revelaba su deseo de poder formar una familia con Jefferson Farfán. Aunque aclaró que no era su prioridad por el momento, no lo descartaba.

"Eh, yo creo que sí. No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia con él más adelante. Pero, ahorita, no es prioridad", respondió la joven ante las cámaras de televisión tras asegurar que su relación con el exfutbolista está más sólida que nunca.

De esta manera, Jefferson Farfán sorprendió con un enigmático mensaje en redes sociales, justo después de que su pareja, Xiomy Kanashiro, presentara públicamente a un niño como su "hijo", dejando a todos sus fanáticos desconcertados con el anuncio.