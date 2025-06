¿Y Jefferson Farfán? Xiomy Kanashiro sorprende al presentar a su "HIJO" en vivo

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro dejó desconcertados a todos sus seguidores al presentarse en vivo en su programa y presentar a su "hijo". La actual pareja de Jefferson Farfán se mostró emocionada al anunciar la presencia del menor en el escenario.

Xiomy Kanashiro presenta un niño como su "hijo"

Xiomy Kanashiro ha acaparado los titulares de la farándula tras el anuncio de su romance con el exfutbolista Jefferson Farfán y luego de que ante las cámaras de 'América Hoy' revelara sus deseos a futuro de tener un bebé con él y formar una linda familia.

"Eh, yo creo que sí. No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia con él más adelante. Pero, ahorita, no es prioridad", expresó a fines de mayo. Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo de su programa musical, la influencer dejó sorprendido a su público con un inesperado anuncio.

En el video que se viralizó rápidamente, se ve a Xiomy sobre el escenario y durante la presentación de un desfile de ropa, no dudó en pedir los aplausos para un niño que tildó como su "hijo".

"Por favor público, quiero fuerte los aplausos porque se viene mi hijo, se viene mi hijo", se le escucha decir a la joven con una gran sonrisa y visiblemente emocionada, para seguidamente retirarse con el menor agarrados de la mano: "Yo chicos, me voy con mi hijito".

Seguidores de Xiomy sorprendidos con el "hijo"

Esta escena no solo dejó en shock a su público, sino también a sus seguidores en redes sociales, quienes no tardaron en preguntarse si es que era verdad que el pequeño niño era su hijo o no y si es que la 'Foquita' Farfán estaba al tanto de la noticia. Por otro lado, aparecieron aquellas personas que aseguraron que se trataría de una forma de expresarse con cariño del menor y que sería en "son de broma".

"No sabía que tenía hijo", "una directa para Jefferson Farfán", "Xiomy no tiene hijos que yo sepa", "lo dice por el look del niño, ya que se viste como Farfán", "ah, tenía hijo", Pensé que no era madre", "Solo lo dijo de cariño", "Se siente orgullosa de su hijo", "¿Lo sabía Jefferson?", expresaron algunos internautas en TikTok donde fue compartido el video.

Hasta el momento Xiomy Kanashiro no se ha pronunciado al respecto, generando incertidumbre entre sus fanáticos y en especial de su pareja, el hijo de Doña Charo.

De esta manera, Xiomy Kanashiro presentó a su "hijo" en vivo y dejó al público sin palabras. Muchos de sus seguidores se preguntan si este anuncio afectaría su relación con Jefferson Farfán.