Jefferson Farfán revela que 'Doña Charo' está decepcionada de Darinka Ramírez: "Me lo advirtió"

Jefferson Farfán se encuentra envuelto en un escándalo tras la reciente denuncia en su contra por presunta violencia psicológica en agravio de Darinka Ramírez. Por ello, el exfutbolista decidió romper su silencio y contar que su madre Doña Charo se encuentra decepcionada de la modelo e incluso le realizó una inesperada advertencia.

Farfán, también conocido como el '10 de la calle', decidió defenderse de las recientes acusaciones en su contra en el programa 'América Hoy'. No solo negó haber mantenido una relación amorosa con Darinka Ramírez, madre de su última hija, sino que se animó a revelar que su madre Rosario Guadalupe, conocida cariñosamente como Doña Charo, se encuentra afectada por toda esta polémica situación.

Según sostuvo la 'Foquita', su mamá compartió momentos con la modelo y con su pequeña nieta, por lo cual, no comprendía por qué Darinka decidió hablar mal del exfutbolista sin fundamento alguno. Incluso, al ver algunos comportamientos extraños, Doña Charo le habría advertido a su hijo que esté preparado y tenga todo grabado.

"Mi mamá está super decepcionada porque ella ha cumplido un rol, que ella no lo ha comentado, de mi hija, que ella ha compartido mucho con mi madre y con mi hija. Hay muchas pruebas y eso también lo vamos a presentar y mi mamá me lo advirtió, me dijo que esto podría pasar en cualquier momento, dijo que esté preparado", indicó Farfán.

Es por ello, que el exseleccionado de la 'Bicolor', con tono seguro, sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan su versión de los hechos, gracias a que su madre le aconsejó nunca bajar la guardia cada vez que se encontraba con Darinka para ver a su menor hija.

Sin embargo, no todos los consejos de su madre quedaron ahí, ya que Jefferson Farfán se animó a revelar que Doña Charo le pidió siempre ser precavido y no confiar en nadie hasta el punto de señalarle que tuviera cuidado con lo que pudiera hacer Darinka.

"Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá, 'no confíes en nadie'. Yo siempre grababa todo y tengo todo grabado acá, donde yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora. (...) Mi madre nunca se equivoca, me dijo: 'Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante'", agregó.