Shakira sobre infidelidad de Piqué: "Me enteré mientras mi papá estaba en UCI"

Ahora que Shakira se encuentra en Miami, muchos medios buscan tener la primicia acerca de cómo está llevando actualmente su vida junto a sus hijos y padres, dejando atrás la polémica que generó la traición del exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

La revista People fue la encargada de brindar detalles sobre la nueva vida de la cantante colombiana, quien reapareció más empoderada que nunca. Sin embargo, la popular 'Shaki' también optó por abrir su corazón y recordó el mal momento que vivió tras enterarse de la infidelidad del padre de sus dos hijos.

Según la entrevista realizada por People, Shakira reveló que sintió que todos los problemas se le juntaron, pues su padre se encontraba internado en UCI, luego de sufrir una crisis de salud en Barcelona. Al mismo tiempo, se enteraba por los medios de comunicación sobre la infidelidad del exfutbolista español.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", agregó la popular 'Shaki'.

La cantante no puede evitar llenar de elogios a sus padres, quienes aún se encuentran con vida. Al haber atravesado un duro momento por lo surgido entre Piqué y Clara Chía, Shakira reafirmó que se volvió más fuerte debido al apoyo que recibió de sus progenitores.

Sobre su mamá, 'Shaki' afirmó que es su mejor cómplice: "Ha sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir".

Por otro lado, la intérprete colombiana confesó que la música también formó parte de su proceso de superación, asegurando que le salvó la vida y le brindó 'alas para volar'.

"La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Me conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo", concluyó.