Roxana del Águila reconoce amistad con Andrés Hurtado: "Es una persona que demostraba afecto"

En exclusiva para Exitosa, la exjefa de Migraciones, Roxána del Águila, reconoció que es una firme amiga del conductor de televisión, Andrés Hurtado. La otrora titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones explicó que nunca tuvo ningún tipo de interés corrupto en su relación con el conductor de "Sábado con Andrés".

En conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, indicó que se siente bastante extrañada por las acusaciones en su contra, alegando que nunca tuvo idea de las imputaciones de proxenetismo que corren en contra del comediante. En ese mismo orden de ideas, sobresaltó señalando que su relación con él fue por temas sociales más bien.

"Yo me consideré su amiga. Porque en realidad su forma de actuación, su conocimiento, su alegría. Era una persona que mostraba afecto, no mostraba un interés, una presión, una circunstancia en la que tú estás conversando y te están filmando. Eso no. Mi forma de ver la amistad es otra. La amistad es una generación de afecto", acotó.