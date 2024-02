Shirley Cherres aconseja a Melissa Klug para que no perdone a Jesús Barco: "Lo hará mil veces"

Tras los rumores de una posible reconciliación entre Jesús Barco y Melissa Klug, la exporrista Shirley Cherres sorprendió a todos al salir al frente para aconsejar a la 'Blanca de Chucuito' de que no lo perdone por una posible infidelidad, ya que lo puede volver hacer de nuevo.

Un conocido programa de espectáculos fue el que reveló las imágenes, donde se observa primero al volante de Sport Boys almorzando en un restaurante del distrito de San Isidro con uno de los hijos de la empresaria. Lo más sorprendente ocurriría horas después, porque luego bajó de la unidad y comenzó a cargar varias botellas de agua, para finalmente abrir la puerta e ingresar al inmueble de la expareja de Farfán.

La exvedette recalcó que Melissa debería enfocarse más en el cuidado de su menor hija que tiene con el futbolista de Sport Boys y no retroceder con su decisión de haber terminado con él, asegurando que es un hombre que no supo respetar su relación y la familia que había formado con ella.

"Si te la hizo una vez, te la hará mil veces, piensa en tu bebita que no tendrá buenos ejemplos al lado de su padre, que no sabe respetar a la mujer que dizque ama", comentó Shirley a un medio local.

Asimismo, lamentó que actualmente varios personajes del espectáculo nacional y medio artístico estén 'sacando los pies del plato' y no sepan valorar a sus parejas, quienes siempre estuvieron apoyándolos en los buenos y malos momentos.

La exvedette aprovechó una entrevista en un conocido programa de espectáculos para contar detalles de su vida privada y sus relaciones amorosas, revelando impactantes datos sobre con quiénes estuvo antes de ingresar al mundo de la televisión peruana.

"Con Nicola Porcella fue mi mayor travesura, porque sucedió en su camioneta. Lo que pasa es que nosotros siempre quedábamos por Facebook para salir a pasear. Lo nuestro fue algo pasajero y punto. Yo siempre me he dedicado a trabajar y viajar, por eso no podía tener una relación seria en esos momentos", contó Shirley Cherres, entre risas.