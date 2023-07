Sigrid Bazán revela su compromiso y deslumbra con lujoso anillo: "Me voy a casar, me reproduciré"

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La congresista Sigrid Bazán ha sorprendido a miles al anunciar públicamente su compromiso y próximo matrimonio con su pareja, Julio Fabrizio Iparraguirre. Durante una entrevista con el reconocido periodista Nicolás Lúcar, la legisladora no solo confirmó la noticia, sino que también reveló detalles sobre su compromiso, incluyendo el lujoso anillo de diamantes que la acompaña.

¿Qué dijo Sigrid Bazán?

Cuando Nicolás Lúcar le pidió que mostrara el anillo de compromiso, la legisladora de Juntos por el Perú no dudó en hacerlo, confirmando así su compromiso. "Sí, estoy comprometida, me voy a casar, me reproduciré en algún momento, soy una persona normal como todos. Soy feliz", declaró con entusiasmo la congresista.

Sigrid Bazán revela que desea ser madre

Además de anunciar su matrimonio, Sigrid Bazán expresó su deseo de convertirse en madre en un futuro. Aunque dejó en claro que no es su prioridad en este momento debido a sus responsabilidades laborales, expresó su ilusión por asumir el rol de madre cuando sea el momento adecuado.

"Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad. Me gustaría tener hijos, voy a cumplir 33 años, lo he pensado mucho", reveló Sigrid Bazán durante la entrevista.

"No es mi prioridad, porque sé que hay trabajo y muchas cosas que hacer, pero sí es algo que quisiera, si el resto de condiciones lo permite y conversando con mi pareja, quien estaría encantado, agregó durante la entrevista para el programa de YouTube "No se lo pierda".

¿Quién es el novio de Sigrid Bazán?

Después de una prolongada relación con Gustavo Mohme, hijo del director del periódico La República, la congresista Sigrid Bazán encontró nuevamente el amor en los brazos del empresario Julio Fabrizio Iparraguirre.

La legisladora de Juntos por el Perú comenzó esta relación hace unos meses y, a diferencia de su romance anterior, ha optado por mantenerlo discreto. Ambos han sido vistos juntos en un viaje romántico por Europa, disfrutando de su compañía en un ambiente más íntimo.

La congresista Sigrid Bazán ha generado gran atención mediática con su anuncio de compromiso y sus planes futuros. Su franqueza al hablar sobre su deseo de formar una familia demuestra su determinación por conciliar tanto su carrera política como su vida personal. Sin duda, este próximo capítulo en la vida de la exconductora será seguido de cerca por sus seguidores y la opinión pública en general.