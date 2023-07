Rodrigo Gonzáles muestra su desacuerdo con que una mujer trans participe en el Miss Universo

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La coronación de Rikkie Valerie como la nueva reina del belleza de Holanda ha causado polémica a nivel mundial, ya que algunos están de acuerdo y celebran la inclusión, mientras otras personas como Rodrigo Gonzáles consideran que no debería ir al Miss Universo, sino a un certamen para mujeres trans.

Como se sabe, no es la primera vez que una mujer trans participa en un certamen de belleza para mujer cisgénero, ya que en el 2018, la ciudadana española Ángela Ponce fue coronada como Miss España y posteriormente también participó en el Miss Universo.

Aunque en aquella ocasión Ángela no logró ganar el certamen internacional, llamó la atención de todas las personas ya que era la primera vez que una mujer trans participaba del Miss Universo.

¿Qué dijo Rodrigo Gonzáles?

El programa que conduce el popular 'Peluchín' emitió una nota donde comentaban el triunfo de Rikkie Valerie y ante esto, Rodrigo tomó la palabra y expresó que una mujer trans no puede competir con una mujer biológica.

"En mi opinión, debería participar en un certamen trans, y así Miss Trans, pero no en el Miss Universo con mujeres. Bueno, me parece que una mujer no puede competir con una chica trans, ni en eso ni en deportes. Para mí no corresponde", argumentó el conductor de espectáculos.

Asimismo, comentó que de ganar el certamen Miss Universo, Rikkie sería una representante de la belleza como mujer trans en un concurso de mujeres, pero según su opinión, sería mejor que concurse en un certamen para mujeres trans.

Rodrigo Gonzáles critica a Ricardo Morán por lenguaje inclusivo

Hace poco más de una semana, se realizó la Marcha del Orgullo LGBT y el programa "Amor y fuego" captó el preciso momento cuando Ricardo Morán dio su discurso en el que usó un término 'inclusivo',

Esto provocó que Rodrigo Gonzáles explote contra Morán y tildó de "tontería" el lenguaje que usó Ricardo en su discurso.

"La inclusión y la visibilización me encantan, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión, es una tontería. El idioma no se destruye de esa manera, no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser aceptado bajo ningún aspecto", expresó el conductor de "Amor y fuego".

Es así que, no es la primera vez que Rodrigo Gonzáles no está completamente de acuerdo con algunas acciones que la comunidad toma respecto a la inclusión, como esta vez que no está de acuerdo con que una mujer trans participe en el Miss Universo.