Sigue los pasos de Azucena Calvay: Estrella Feijoó se retira de Los Rebeldes de la Cumbia

En el comunicado emitido por Estrella Feijoó, se puede ver que la cantante dio un paso al costado ya que prefiere continuar su carrera artística de manera independiente, al mismo estilo de Azucena Calvay.

Estrella Feijoó se va de Los Rebeldes de la Cumbia

En 2022, la cantante Estrella Feijoó perteneció a Los Rebeldes de la Cumbia; sin embargo, renunció en el mes de noviembre.

"He vivido una muy linda experiencia junto al grupo. He crecido musicalmente y con ganas de seguir aprendiendo cada día más. En esta oportunidad me despido de la agrupación y agradecer a cada uno de ustedes, público en general, por el cariño que me han brindado", dijo tras su salida.