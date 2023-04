Giselo llora por la renuncia de Brunella Horna, pero luego la trollea: "Se busca nueva conductora"

Tras de renuncia en vivo de Brunella Horna al programa "América hoy", sus compañeros de conducción lamentaron el hecho; Ethel Pozo lloró por la emoción y Janet Barboza le deseó lo mejor para su salud, pero quien sorprendió fue Edson Dávila, más conocido como "Giselo", quien también se emocionó hasta las lágrimas por la salida de la popular "Baby Bru", pero a los segundos lanzó una broma sobre el caso.

Los compañeros de Brunella Horna estaban despidiéndose de ella y deseándole pronta mejoría respecto a su estado de salud; y en cuanto cortaron comunicación, el popular Giselo fiel a su estilo pidió un momento para hacer un anuncio de último minuto.

Como se sabe, Brunela Horna renunció hoy en vivo al programa que conducía junto a Ethel Pozo y Janet Barboza, por un posible rumor de embarazo, que ya se comenta ampliamente en redes sociales.

Brunella Horna anunció esta mañana en "América Hoy" que no estará más en el programa de las mañanas. Su doctor le recomendó reposo absoluto debido a unos problemas de salud que la modelo peruana está teniendo.

"Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando", empezó su despedida.

"El último día que fui a Pachacamac tuve el susto más grande mi vida y yo se los cuento porque ustedes saber por lo que yo estoy pasando. Al día siguiente ustedes dejaron todo y estuvieron conmigo", acotó.