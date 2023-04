¿Melissa Paredes regresará a "América Hoy" tras salida de Brunella Horna?

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes tuvo una entrevista exclusiva con un medio local y aprovechó para solidarizarse con Brunella Horna por el momento de salud que atraviesa. Habló también sobre su posible regreso al programa "América Hoy" y aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién reemplazará a Brunella Horna en "América Hoy"?

Melissa Paredes estuvo como invitada la alfombra rosada de la película "Soltera, casada, viuda, divorciada". Los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su regreso a "América Hoy".

"¿Si aceptaría volver a la conducción de 'América hoy', tras la salida de Brunella Horna? Trabajo es trabajo. Me encantaría volver a la pantalla chica, sería lindo. Hay un proyecto para teatro, así que estoy feliz y contenta. Vamos a ver qué pasa", expresó Paredes.

¿Melissa tendría problemas en trabajar con Ethel o Janet?

Melissa Paredes no solo confesó que no tendría problemas en regresar al magazine "América Hoy", sino también receló que no tendría problemas en trabajar con Ethel Pozo o Janet Barboza, pese a las críticas que recibio de ambas conductoras por protagonizar un escándalo de infidelidad.

"Bueno, pero ¿Quién no ha sido crítico? Varias personas lo han sido. Yo soy una persona que nunca me apego a algo ni a nada. Ante todo, soy súper profesional y si me llaman para trabajar de cualquier lado, siempre lo haré y de la mejor manera. Eso es lo más importante".

Dejó en claro que no guarda rencor a las conductoras de "América Hoy". "Creo que ha pasado tanto tiempo, así que no me suma acordarme de cosas que no viene", expresó.

Melissa Paredes se solidariza con Brunella Horna

Melissa Paredes no solo se solidarizó con Brunella Horna por su estado de salud, sino también por el problema mediático en el que está envuelta.

"Con Brunella y Camina (Ganoza). Con ambas mujeres. No tengo que hablar de temas personales de otras personas. Lo he vivido en carne propia y no es nada lindo lo que están pasando ambas. Me solidarizo con las dos y espero que todo esto pare".

Recordemos que en octubre de 2021, Magaly Medina difundió un ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda, en el que se les ve besándose al interior de la camioneta de la modelo.

Tras la difusión de las imágenes, Melissa Paredes no se presentó más en el programa "América Hoy" ya que la modelo tenía un matrimonio con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba.