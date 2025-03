Sobreviviente al ataque de Armonía 10, rinde sentido homenaje a Paul Flores: "¿Hasta cuándo seguirán matándonos?"

Percy Laban, sobreviviente del atentado contra el bus de Armonía 10, rindió un sentido homenaje a su compañero Paul Flores, conocido como el 'Russo', que perdió la vida en la madrugada del último domingo 16 de marzo.

La cumbia peruana se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte del cantante Paul Flores, uno de los vocalistas principales de Armonía 10. En ese sentido, su compañero artístico, Percy Laban, y testigo del ataque contra el bus de la agrupación, no dudó en expresar el gran dolor que afronta por la pérdida del 'Russo' por culpa del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, Laban lanzó un sentido mensaje a quien consideraba su "hermano" y recordó algunas de las bonitas anécdotas y experiencias que vivieron juntos antes del ataque que terminaría por arrebatarle la vida a Paul Flores, producto de dos disparos en la espalda.

"Te quiero recordar así: alegre, bromista, de buen corazón... una persona que no se metía con nadie. Recuerdos que jamás se borrarán de mi memoria. Te conocí hace muchísimos años. Te arrancaron la vida, hermano, no tenía que ser así. Aún no lo puedo creer", se lee en el mensaje que subió el integrante de Armonía 10 en su cuenta de Facebook.