Revelan los minutos de terror que vivió Armonía 10 en bus donde murió Paul Flores: "Entró en shock"

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música peruana está de luto. Charly Carmona, cantante de 'Armonía 10', brindó detalles de los minutos de terror que vivieron dentro del bus de la orquesta tras el ataque armado de sicarios que terminó por acabar con la vida de su compañero Paul Flores, conocido como el 'Russo'.

Cantante de Armonía 10 revela cómo fue el ataque al bus

El pasado domingo 16 de marzo, la reconocida e histórica orquesta de cumbia Armonía 10 fue víctima de la delincuencia. El artista Charly Carmona reveló ante la prensa que en aquella madrugada se dirigían de San Juan de Lurigancho a Santa Clara para poder presentarse en su segundo show, sin imaginar la tragedia que estaría por ocurrir.

Según su relato, escucharon los disparos de los sicarios que iban a bordo de una moto y que interceptaron el bus de la agrupación, donde iban al menos 30 personas, entre ellos, el 'Russo'. Ante el ataque, varios comenzaron gritar "¡al suelo!", para evitar ser impactados por alguna de las balas, pero desafortunadamente Paul Flores fue una de las víctimas.

"El bus venía con las luces apagadas porque todos veníamos descansando. Nosotros reaccionamos en el segundo disparo y gritamos 'al suelo'. Cuando empezamos a preguntar si todos estaban bien, Paul empezó a gritar de dolor y quejarse como un minuto, pensamos que era broma hasta que alguien dijo que estaba sangrando", expresó Carmona en un inicio.

Charly Carmona lamenta la muerte de Paul Flores

Seguidamente, el cantante de Armonía 10 señaló que debido al impacto, el 'Russo' perdió el conocimiento, por lo cual, sin dudarlo decidieron llevarlo al hospital que se encontraba en el camino, el de Hipólito Unanue, en El Agustino, mientras algunos trataban de darle los primeros auxilios para que pueda resistir hasta recibir la adecuada atención médica.

"Él perdió el conocimiento, entró en shock. El hospital estaba en el trayecto. Pasó lo que tenía que pasar, lo bajamos (del bus) dimos los primeros auxilios, pero no se pudo hacer nada. Desconozco si la empresa ha recibido amenazas de extorsión", agregó.

Charly Carmona también aprovechó en recordar al 'Russo' como una "persona increíble, llena de energía" que siempre hacía a todos reír e incluso afirmaba que en los días de su descanso sería "su payaso", por lo cual, no podía comprender el móvil del ataque que le arrebató la vida a su querido amigo: "No puedo aceptar que ya no esté con nosotros", sentenció.

De esta manera, ante la prensa, Charly Carmona, cantante de Armonía 10, expresó su pesar por la muerte de Paul Flores y contó detalles de los minutos de terror que vivieron dentro del bus que fue atacado por sicarios la madrugada del último domingo 16 de marzo.