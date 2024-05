Sofía Franco se quiebra al recordar que su padre la llevó por primera vez a un canal de TV: "Siempre me apoyó"

Sofía Franco es una de las conductoras de televisión más recordadas en el Perú. Sin embargo, poco se sabe su ingreso al mundo del entretenimiento, por lo que Sofía sorprendió al contar que la primera vez que tuvo contacto con la televisión fue gracias a su padre, quien sufría discapacidad auditiva.

En una entrevista para el programa 'Estás en todas', la rubia conductora que actualmente reside en México se quebró al recordar a su padres, quienes sufrían discapacidad auditiva, pero eso no fue impedimento para que siempre la apoyen en cumplir sus sueños.

Sofía no pudo evitar emocionarse al continuar hablando de su padre, quien falleció hace varios años pero ella aún lo recuerdo con mucho cariño.

"A mi papá lo extraño muchísimo, falleció y ya no está, pero siempre fue unido a mí. Ay ya me puso mal", agregó.

El momento más emotivo de la entrevista fue, sin duda, cuando Sofía recordó con mucha añoranza la primera vez que pisó un canal de TV y fue su padre quien estuvo a su lado en todo momento.

"Bueno, él fue el que me llevó la primera vez a un canal de televisión, así de la manito. Me ayudó a hacer la fila, él estaba emocionado porque, de hecho, estar por primera vez en un canal de televisión me daba un poco de miedo, de qué iba a pasar. Pero nunca me dejaban sola; siempre me acompañaban en estas aventuras", dijo en medio de un mar de lágrimas.