¡Soltó todo! Magaly Medina contó el motivo por el que decidió ampayar a futbolistas

¡Lo que muchos se preguntaban! La conductora, Magaly Medina, ofreció una entrevista en la que explicó los motivos por los que decidió ampayar a futbolistas durante su extensa carrera televisiva.

La popular 'Urraca' manifestó que en el Perú, la población "muere y respira" el 'deporte rey'; sin embargo, algunos jugadores no mantienen un línea profesional y son los hinchas quienes padecen su paupérrimo rendimiento en los terrenos de juego; puesto que gastan su dinero en ir a alentarlos.

"Cómo van a meter goles si no están bien!"

Magaly Medina indicó que los ampays llegaron cuando su hijo lloraba porque Alianza Lima perdía sus partidos.

"La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que, si vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo 'chupando' hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo", declaró para el canal de YouTube de Verónica Linares.

Reveló el motivo

Medina añadió que su hijo cuando era pequeño, le pedía ir al Alejandro Villanueva, 'Matute', para observar y revelando cuál es el equipo de sus amores, Alianza Lima. Sin embargo, sostuvo que muchas veces lo vio llorar porque los 'Íntimos' habían caído en un encuentro y que esa fue la principal razón por la que estableció en sus programas, ampayar a los deportistas.

"Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo. Cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio y se encerraba en su cuarto a llorar, porque Alianza Lima había perdido", expresó.

"El periodismo deportivo no hacía nada"

Asimismo, la presentadora de "Magaly TV: La firme", relató que hace unos años, el periodismo deportivo conocía las historias de algunos futbolistas y sus "encerronas"; no obstante, "no hacían ni mencionaban nada" y eso, repercutía en el nivel de los equipos.

Por último, determinó que en las pautas y reportajes de sus shows, la gente se iba a enterar el "porqué de estos sinvergüenzas no meten goles" cuando tenían disputar un cotejo y que en más de una ocasión, los 'Blanquiazules' pusieron triste a su menor.

"Cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas 'bataclanas' que tenían, de la vida disipada que llevaban, nadie decía nada. Entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles", finalizó.

De esta manera, Magaly Medina reveló el secreto de por qué decidió ampayar a futbolistas en sus programas.