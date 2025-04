¡Sorprendida! Alejandra Baigorria lanza su bouquet y sucede lo INESPERADO: ¿Quién lo agarró?

27/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron y juraron amor eterno frente a Dios. Tras la ceremonia, llegó el momento en que la 'Gringa de Gamarra' lanzaría el bouquet, sin imaginar quién lograría atraparlo. ¡Dejó sorprendidos a todos!

¿Quién atrapó el bouquet de Alejandra Baigorria?

El 26 de abril es una fecha muy importante en la vida de Alejandra Baigorria, ya que es el día en que logró casarse con el hombre que la apoyó incondicionalmente a lo largo de su relación, a pesar de los contratiempos y las críticas. La pareja tuvo lo que muchos calificaron "la boda del año" en la Iglesia San Pedro en el Centro Histórico de Lima y rodeados de sus seres más queridos.

La exintegrante de 'EEG' lució un hermoso vestido de novia y Said un terno de color blanco. Ambos se veían emocionados por esta nueva etapa en sus vidas. Luego de la ceremonia llegó el momento en que Alejandra Baigorria debía realizar un paso tradicional de toda boda: ¡lanzar el bouquet! Todas las mujeres solteras invitadas no tardaron en colocarse en posición sin imaginar lo que sucedería después.

Las invitadas se encontraban ansiosas en el centro de la pista de baile esperando a que 'Ale', quien ahora lucía un vestido brillante y ajustado, arrojara el adorno floral desde el escenario donde se encontraba la agrupación Los Bacanos, en el exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacámac. A la cuenta de tres, todas saltaron intempestivamente, pero solo una logró capturarlo.

"¡Mi hermana!", gritó la ahora esposa de Said Palao, visiblemente emocionada al no creer que su hermana menor, Thamara Medina, de 21 años, había sido la afortunada de tener el bouquet, ante la sorpresa y risas de todos los presentes.

Vania Bludau en la boda de 'Ale' Baigorria y Said Palao

Una de las invitadas que causó polémica fue Vania Bludau, la expareja de Mario Irivarren, debido a que se difundió un video donde se le ve a Alejandra Baigorria entregándole en sus manos el bouquet. Visiblemente, la exchica reality no duda en recibirlo.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que la presencia de Vania siguió causando gran revuelo en la farándula. En otra escena se ve el inesperado encuentro entre ella y Mario, quien llegó acompañado de su actual pareja, Onelia Molina, pero al parecer ello no habría sido impedimento para que el conductor de 'Good Time' dejara entrever que se pondría en contacto con su ex tras el término de la fiesta de 'Ale' y Said.

Alejandra Baigorria se acerca para bailar con Irivarren, aunque aprovecha la música alta y la algarabía de los invitados para hablarle de Vania.

Ale: Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer.

Mario: Yo también estoy con Onelia, ella me chequea.

Ale: Ay, no sé, no sé.

Mario: Dile que mañana la llamo y quedamos.

Esta insólita conversación captada por los usuarios no dejaría bien 'parado' a Mario Irivarren, ya que se dio a una corta distancia de Onelia, la mujer que comparte actualmente su vida a su lado. No solo él vendría siendo cuestionado, sino también la 'Rubia' de Gamarra por "incitar a este posible encuentro".

De esta manera, Alejandra Baigorria lanza el bouquet en su boda y queda sorprendida al ver quién lo atrapó: ¡su hermana menor! Durante la fiesta también ocurrió un suceso inesperado que causó gran revuelo en redes sociales.