¡Sueldazo! Israel Dreyfus deja al descubierto cuánto gana Patricio Parodi en 'Esto es guerra'

Todo comenzó como una simple charla en un pódcast, pero terminó en tremenda bomba mediática. Israel Dreyfus, sin querer, dejó al descubierto cuánto estaría ganando Patricio Parodi en Esto es guerra, y como era de esperarse, las redes sociales explotaron con la cifra.

El martes 22 de julio, durante la transmisión en vivo de Esto es guerra, Patricio Parodi soltó una denuncia que sorprendió a los televidentes. El popular 'Pato' aseguró que el programa no le cubría las terapias médicas que necesitaba por sus constantes lesiones, afirmando haber gastado de su bolsillo más de S/1.300.

"Mi cuerpo no tiene precio, a mí me pagan lo que me pagan porque me saco la mugre acá, ojo. A mí no me regalan la plata", manifestó el 'Pato'.