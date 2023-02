Super Bowl 2023: ¿A qué hora se presentará Rihanna?

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La final de Super Bowl está candente y es que el empate, por el momento, entre Eagles vs, Chiefs hacen que la espera por ver el show de Rihanna sea interminable cada vez más.

La artista barbadense, que lleva fuera de los escenarios desde el 2017, hará su regreso por todo lo alto en el medio tiempo de este partido, donde millones de espectadores de todo el mundo podrán ver su grandioso talento.

"Por mucho miedo que me diera, porque hacía siete años que no me subía a un escenario, hay algo estimulante en todo ese reto. Para mí es importante hacerlo este año. Es importante que mi hijo lo vea", reafirmó la cantante en una entrevista para Apple Music.

¿A qué hora inicia el espectáculo de la presentación de Rihanna EN VIVO?

Se estima que el "Halftime Show" podría iniciarse aproximadamente desde las 8:05 p.m., tiempo en el que la cantante Rihanna hará su aparición en el escenario del State Farm Stadium.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo en el Super Bowl?

El show tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos, el cual se llevará a cabo después del primer tiempo del partido entre los Eagles vs. Chiefs.

¿Qué canciones cantará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Muchos ansían que llegue mañana para deleitarse con el set list de Rihanna. Se estima que interpretará sus mejores éxitos como : Love on The Brain, Umbrella, Only Girl (in the world), We Found Love, Diamonds, Pon de replay, Don't Stop The Music, Can't Remember to Forget You y Love The Way You Lie.

La lista de temas, que según Rihanna ha sufrido hasta 39 modificaciones, los artistas invitados, el manejo de cámaras durante la transmisión y el resto de detalles del show de medio tiempo siguen siendo una incógnita.