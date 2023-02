Super Bowl: Rihanna será la gran estrella en el "Halftime Show"

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El "Halftime Show" es el evento más esperado durante la contienda de los equipos finalistas de la NFL. Esta vez, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 contará con el desenvolvimiento artístico de Rihanna, quien deleitará con sus mejores canciones.

Rihanna manifestó, este jueves, su interés en participar de este espectáculo de talla mundial, ya que quiere demostrar sus raíces caribeñas, al representar a las mujeres negras en la liga de football americano (NFL).

Cabe precisar que, el show se dará en el descanso del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, en Glendale (Arizona).

¿Dónde lo puedo ver desde Perú?

Aproximadamente, en el horario peruano, lo verás desde las 7:30 p.m. y podrás seguirlo a través de ESPN app y por streaming vía NFL Game Pass.

¿A qué hora inicia el espectáculo de la presentación de Rihanna EN VIVO?

Se estima que el "Halftime Show" podría iniciarse, aproximadamente, desde las 8:05 p.m., tiempo en el que la cantante Rihanna hará su aparición en el escenario del State Farm Stadium.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo en el Super Bowl?

El show tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos, el cual se llevará a cabo después del primer tiempo del partido entre los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs.

¿Qué canciones cantará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Muchos ansían que llegue mañana para deleitarse con el set list de la cantante barbadense, Rihanna. Se estima que interpretará sus mejores éxitos como : Love on The Brain, Umbrella, Only Girl (in the world), We Found Love, Diamonds, Pon de replay, Don't Stop The Music, Can't Remember to Forget You y Love The Way You Lie.

Como dato a dicional, la lista de temas, según Rihanna ha sufrido hasta 39 modificaciones. Los artistas invitados, el manejo de cámaras durante la transmisión y el resto de detalles del show de medio tiempo siguen siendo aún una incógnita.