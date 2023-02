John Kelvin: Suspenden audiencia de cantante por mal comportamiento de su abogado

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Para no creer! Se suspendió la audiencia de prisión preventiva en contra del cantante John Kelvin debido a que su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, perdió los papeles y protagonizó un incómodo momento al intentar mostrar supuestos videos íntimos que la cantante cubana, Dalia Durán, le habría enviado al músico.

La sesión se llevó a cabo en una transmisión en vivo, donde se iba a decidir si Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, mejor conocido en el mundo artístico como 'John Kelvin', recibiría dicha medida por agredir verbalmente a su mencionada expareja.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte optó por finalizar la transmisión, ello al no poder controlar la situación frente al mal comportamiento del abogado del cumbiambero, quien se exaltó ante las autoridades al intentar defender a su patrocinado.

"Estoy defendiendo a una persona que la quieren meter preso. Yo estoy demostrando, con videos [...] no me deja defender doctora [...] prácticamente creo, como son mujeres, todas me atacan a mí. Déjenme defender a mi patrocinado, mi patrocinado no se puede ir a la cárcel si es inocente", fueron algunas de las expresiones que emitió el letrado Franco de la Cuba durante la audiencia.

Como se recordará, el reciente 7 de febrero, Sarmiento Llanto fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de no cumplir con las medidas que le impusieron las autoridades para que se aleje de Dalia Durán.

En tal sentido, al cantante se le señala del delito de agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar y por desobediencia de la autoridad.

