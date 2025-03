Susy Díaz revela que recibió mensajes de futbolistas por PICANTE MOTIVO: "Me han escrito varios"

Susy Díaz tuvo una amena entrevista en Exitosa, donde abordó algunos temas relacionados a su vida personal. La exvedette y excongresista de la República se refirió a los escándalos protagonizados por algunos futbolistas, revelando a su paso que ella no fue ajena a recibir mensajes de los populares 'jugadorazos'. ¿Qué le escribían a 'Chuchi'?

Durante el programa 'Contra el Tráfico', conducido por Ricardo Rondón, se le preguntó a Susy por sus amores pasado, y si alguno de ellos le había sido infiel. Con su particular estilo, la intérprete de 'La arrechazada' confesó que la mayoría de sus parejas fueron ampayadas por las cámaras de Magaly Medina, cometiendo algunos actos de traición amorosa.

Por tal motivo, el popular 'Tolón Tolón' ahondó en los casos de infidelidad en los que se han visto involucrados futbolistas, como por ejemplo, Christian Cueva. Al respecto, Susy indicó que recibió mensajes de varios peloteros, quienes tenían la intención de conocer sus famosas dietas. "La dieta de Cuevita, la mete suavecita", expresó con mucho humor.

"Yo pienso que era para que les haga su dieta. No digo nombres, yo respeto y no puedo hablar mal de las chicas que viven la vida y no dejan que la vida las viva. Y no me meto en la vida de ellos", aseveró 'Chuchi', descartando que alguno de los 'jugadorazos' haya intentado seducirla.