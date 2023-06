Samahara Lobatón explota contra Youna por acusarla de infidelidad: "No haré un circo de mi vida"

¡No dan tregua al enfrentamiento! Samahara Lobatón no soportó que su expareja Youna haya insinuado que ella cometió un acto de infidelidad que detonó en el término de su relación, por lo que se pronunció mediante sus redes sociales para intentar dejar atrás las discusiones con el barbero.

La influencer tomó su cuenta de Instagram para hacer una dinámica junto a sus seguidores, por lo que una de sus fans le hizo una pregunta que al parecer le incómodo bastante, debido a la separación mediática que está llevando hace algunas semanas.

"¿Ya no estás con Youna?, ¿Por qué Youna dijo que contará toda la verdad?". consultó la seguidora.

Ante esto, la hija de Melissa Klug se mostró muy irritada en su respuesta, puesto que hace unos días su expareja dijo que él no ha sido infiel y que tendría pruebas que Samahara si lo fue, además de expresar que mostraría todo lo necesario para probar lo que dijo.

"Lo publiqué hace más de una semana. Él y yo no tenemos una relación amorosa. Estoy soltera. No tengo nada que opinar de él, es el papá de mi hija y no haré un circo de mi vida. Espero lo respeten", escribió Samahara en Instagram.