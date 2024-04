¡Terrible! Néstor Villanueva denuncia que fue víctima de robo en Los Olivos

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tal parece que los faranduleros están en el ojo de los delincuentes. Esta vez, Néstor Villanueva fue víctima de la inseguridad ciudadana al sufrir el robo de sus pertenencias en Los Olivos. Ante este lamentable suceso, el cantante presentó su denuncia a las autoridades.

Como se recuerda, hace unas semanas, un caso similar ocurrió con Gisela Valcárcel a quien le robaron su celular mientras caminaba en el exclusivo distrito de San Isidro. Esta vez, fue el cumbiambero quien experimentó esta lamentable experiencia.

Néstor Villanueva denuncia robo

De acuerdo a sus declaraciones, él se encontraba hablando por celular frente a su casa en Los Olivos, cuando un sujeto en moto se le acercó y le quitó tu móvil. Ante ello, realizó la denuncia correspondiente a las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en una zona concurrida. El cantante explicó: "Fue como a las 11 de la mañana, mientras conversaba con una persona. De repente se apareció el sujeto y me arranchó el celular y se fue raudamente del lugar. Estaba acompañado de otro motorizado", dijo a La Karibeña.

Asimismo, detalló que se llevó un gran susto cuando sufrió el asalto y no pudo hacer nada para evitar el hurto de su teléfono.

"No lo podía creer. Fue todo a plena luz del día, delante de varias personas que transitaban por el lugar. No tuve tiempo para reaccionar, porque el tipo se fue volando.", dijo.

Presenta denuncia

Ante este incidente, el exesposo de Flor Polo presentó inmediatamente la denuncia respectiva en la comisaría de Sol de Oro. Además, tomó medidas para proteger su dinero, bloqueando todas sus tarjetas. Ahora, espera obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al ladrón.

A pesar del susto, Néstor Villanueva se siente aliviado de que no sufrió ningún daño físico. "Felizmente no me hicieron nada. Lo material se recupera", aseguró.

"Un sujeto a bordo de una motocicleta le arrebató su equipo de celular iPhone 14 Pro Max, y se dio a la fuga con rumbo desconocido , hace mención el denunciante que no logró visualizar la placa de rodaje de la motocicleta, lo que denuncia a la PNP para los fines del caso", menciona la denuncia.

