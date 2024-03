¡Se defiende! Néstor Villanueva niega agresión hacia sus hijos: "Tengo la conciencia tranquila"

El pasado martes 19 de marzo, Néstor Villanueva se presentó en la Tercera Oficina de la Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, para declarar luego de ser acusado, por Flor Polo, de haber agredido físicamente a su hijo mayor.

Este interrogatorio hacia el cumbiambero duró más de tres horas. Su comparecencia se llevó a cabo luego de realizar dos exámenes en cámaras Gesell a su hijo mayor donde manifestó las agresiones. Cabe mencionar que por esta razón, el cantante no puede acercarse a los menores, desde hace año y medio.

Luego de su comparecencia, Néstor Villanueva fue abordado por las cámaras de 'América Hoy', donde se pronunció para defenderse de todas las acusaciones en su contra. Tras ser consultado, el cantante insistió en que nunca agredió a su hijo, y desmintió la versión de la hija de Susy Díaz.