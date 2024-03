¡Fuerte y claro! Susy Díaz responde a Néstor Villanueva tras justificarse por no cubrir gastos sus hijos

Susy Díaz decidió romper su silencio para referirse a las recientes palabras que soltó Néstor Villanueva, expareja de su hija Florcita, dejando en claro ciertos puntos respecto a la estabilidad económica de sus nietos.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la excongresista de la República se animó a brindar detalles de cómo ayuda a su hija Florcita con los gastos de sus nietos, dejando entrever que, desde que nacieron los pequeños, su exyerno jamás pudo hacerlo en su totalidad y mucho menos ahora.

Según dijo, no tiene problemas en cubrir todo lo que necesitan sus queridos nietos, puesto que sacar adelante a su familia le hace feliz, sobre todo porque su primogénita no factura mucho como artista.

" Siempre corro con todos los gastos, soy la 'pagadine' y yo contenta. Saco adelante a mi familia porque mi hija no factura mucho", inició diciendo.

Enseguida, se le consultó respecto a las declaraciones que dio Villanueva acerca de que no le compra los útiles escolares a sus hijos debido a que no viven con ella.

Al respecto, la exvedette prefirió multiplicarlo por cero y hacer como si dicha persona no existiera. Además, agregó que siempre estará pendiente de su hija y de sus nietos, quienes aún cursan la primaria en el colegio.

"De personas que me restan en la vida prefiero ni acordarme. Soy una mujer que siempre ha tenido carga familiar, siempre estoy pendiente de que no les falte nada a mi hija y a mis nietos", agregó.

En conversación con un reportero de 'América Hoy', Néstor Villanueva reveló que está en problemas judiciales y que no le permiten visitar a sus hijos. Como se recuerda, debido al ampay que protagonizó, hace unos meses, su matrimonio con Flor Polo llegó a su fin.

"Pregúntale a ella pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 meses que no veo a mis hijos,15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos", manifestó.