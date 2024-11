The Offspring Regresa a Perú: Un Concierto Imperdible para todo su público

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La icónica banda de pop punk californiana, The Offspring, ha anunciado su regreso a Perú como parte de su tour mundial 'Supercharged'. El esperado concierto se llevará a cabo el 21 de marzo de 2025 en el escenario de Costa 21, prometiendo una noche llena de energía y nostalgia para los fanáticos del punk rock.

Venta de entradas y descuentos exclusivos

La preventa de entradas comenzará el viernes 8 de noviembre a las 10:00 a.m. a través de la plataforma de Teleticket. Los primeros compradores podrán aprovechar un 15% de descuento exclusivo para los usuarios que paguen con tarjetas Interbank. Esta es una oportunidad única para asegurar tu lugar en uno de los eventos más esperados del año.

The Offspring llega a Lima.

Una trayectoria legendaria

Con más de 35 años de trayectoria, The Offspring se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del punk rock moderno. Su álbum debut, "Smash" (1994), se convirtió en un fenómeno independiente, catapultándolos a la fama mundial.

Temas emblemáticos como: 'Self Esteem', 'Come Out and Play', 'Pretty Fly (for a White Guy)' y 'The Kids Aren't Alright' han dejado una huella imborrable en la historia de la música.

Un estilo único y totalmente reconocible

The Offspring Regresa a Perú.

¡No te pierdas este evento!

Marquen sus calendarios: el 21 de marzo de 2025 será un día para recordar. Los seguidores de The Offspring y los amantes del punk rock no querrán perderse esta oportunidad de ver a una de las bandas más queridas en acción. Con el ambiente vibrante de Costa 21, la experiencia promete ser inolvidable.

La llegada de The Offspring a Perú es una noticia emocionante para los fanáticos de la música punk. Con su próximo concierto, la banda no solo celebrará su legado, sino que también ofrecerá a los asistentes una noche llena de hits y energía contagiosa. Recuerda estar atento a la venta de entradas el 8 de noviembre y no dudes en aprovechar el descuento exclusivo con Interbank. ¡Nos vemos en Costa 21!