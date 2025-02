Tilsa Lozano canta tema de Shakira tras presunta infidelidad de Jackson Mora: "No estoy para feos como tú"

17/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano no dudó en sorprender a todos al lanzar indirectas que muchos calificaron eran dirigidas para su aún esposo, Jackson Mora, en medio de los rumores de una presunta infidelidad. La exvengadora decidió corear el tema de Shakira y decir: "No estoy para feos como tú".

¿Tilsa Lozano lanza indirecta para Jackson Mora?

La "exvengadora" se ha caracterizado por su carisma y alegría en cada una de sus presentaciones, como la que tuvo recientemente en un centro nocturno en Centro de Lima. Sobre el escenario, Tilsa decidió demostrar toda su sensualidad y atrevimiento mientras interactuaba con el público con sus icónicos temas "Soy soltera" y "Soy mucho para ti".

Sin embargo, un video compartido en el portal 'Instarándula' ha generado gran revuelo debido a que en este material se ve a Tilsa no dudar en comenzar a entonar algunas de las letras de canciones de Shakira como "Una loba como yo no está pa' novato" , pero antes de continuar aprovechó en gritar tajantemente: "¡Ni pa' feos!". Acto seguido, continuó con la letra real de la canción: "Una loba como yo no está pa tipos como tú".

La efusividad con que coreaba el tema, desató la euforia del público y que comenzaran a ovacionarla, ya que muchos no dudaron en señalar que se trataría de una indirecta para el padre de su hija, el boxeador Jackson Mora, quien fue acusado de haberle sido infiel en Colombia, según el testimonio de su exsocio.

¿Tilsa Lozano arremete contra su aún esposo?

Pero eso no habría sido todo, ya que Lozano siguió con su show y con micrófono en mano entonó su éxito "Soy mucho para ti", que acompañó con una lisura, dejando ver su enojo y alborotó a todos los presentes.

"¿Quién dijo que yo me muero por ti, si todo el mundo sabe que soy mucho para ti?", exclamó la exvengadora y actual participante del programa de cocina 'El Gran Chef Famosos'.

Tilsa Lozano reapare en show en discoteca del Centro de Lima pic.twitter.com/pkerA3MhIj — VAMN (@VictorAlfr33625) February 17, 2025

Jackson Mora niega haberle sido infiel a Tilsa Lozano

Como se recuerda, en la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme' se difundió la entrevista realizada a Rodríguez Hoyos, empresario dedicado a las luchas que mantuvo contacto con Mora durante su estadía en Colombia. Según su relato, el boxeador estuvo con otra mujer en el hotel El Dorado (en la suit 209).

Tras esa acusación, el aún esposo de Tilsa Lozano no dudó en rechazar, visiblemente molesto e incómodo, lo señalado por Hoyos y aprovechó en reiterar que la información era errónea, ya que él nunca se hospedó en ese hotel, sino que su estadía en el país 'colocho' fue en 'Las Américas'.

"Es retrasa** mental, cómo le puedes hacer caso a ese huev**. (...) No, nunca (tras presunta infidelidad), (Tilsa) se sabe todos mis pasos, si es mi esposa", señaló.

De esta manera, en medio de la polémica por una presunta infidelidad de Jackson Mora, Tilsa Lozano fue vista en el escenario coreando canciones de Shakira, que el público calificó como clara indirecta para su esposo.