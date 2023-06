¿Todo era una mentira?: Shakira y Alejandro Sanz estarían juntos, Lewis Hamilton solo era "una tapadera"

La talentosa y mediática cantante Shakira está nuevamente en el ojo de los medios. Pues, 'la barranquillera' no tendría una relación con el corredor de fórmula 1, Lewis Hamilton, sino con su compañero de 'La tortura', Alejandro Sanz.

Según el programa español, Socialité, Alejandro Sanz y Shakira tendrían una relación en secreto y Lewis Hamilton solo sería "la fachada" para no dar a conocer este idilio.

Estas apreciaciones se basan en la letra de una de sus canciones que serán incluidas en el nuevo álbum de 'Shaki': "Deseo inherente".

"Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué", es una de las primeras líneas de una de las canciones del disco.

"Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo", completa el estribillo de un nuevo sencillo de la intérprete de "Ojos así".