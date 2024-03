Tomate Barraza amenaza con exponer a futbolistas que acosan a su hija: "Están asustados"

Hace unos días Carlos 'Tomate' Barraza reveló que su hija de 16 años viene siendo acosada por futbolistas. Tras esta denuncia pública, el salsero confirmó que los peloteros han dejado de escribirle a su Gaela (su hija), ya que están asustados porque es menor de edad.

El cantante también confirmó que fue su propia hija quien le pidió que se pronuncia al respecto y ahora que la bola de acoso ha parado, se siente más tranquilo.

Sin embargo, amenazó con exponer a quienes la molestaron por sociales si estos hechos se vuelven a repetir.

"Mi hija me pidió que salga a advertir que no le escriban más, pues hasta tienen mujer e hijos. Yo podría decir sus nombres, pero he quedado en algo con mi hija. Ya pararon de escribirle, están asustados porque saben que ella es menor de edad y es un delito. Si me entero de otro, ahí sí me voy con todo", sentenció.