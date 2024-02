Ducelia Echevarria llora y pide perdón a esposa del galán con quien fue ampayada: "No lo volveré a hacer"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Ducelia Echevarría fue víctima de los 'urracos' de 'Magaly TV: La Firme', y fue ampayada, dándose unos besos apasionados, con un misterioso galán. Sin embargo, la conductora del programa reveló que se trata de un hombre con esposa y, fruto de este matrimonio, tiene un hijo. También informó que el susodicho no está separado, por el contario, vive con su familia.

Esto tomó por sorpresa a la ex integrante de 'EEG' quien juró que no estaba enterada del estado civil de este hombre Por ello, no dudó en pedirle disculpas a la mujer de este empresario, quien habría estado engañando a las dos.

Pide perdón

Tras saber que el galán con quien fue captada es casado, Ducelia Echevarría se dirigió a la esposa y le dedicó unas palabras, donde le expresó su arrepentimiento y le pidió perdón por esta situación que ha protagonizado.

"De todo corazón a la señora y la familia que se ha visto afectada, le pido disculpas por todas las imágenes que han salido. No soy perfecta, asumo la responsabilidad y no lo voy a volver a hacer", manifestó.

Asimismo, aseguró que nunca ha estado involucrada en este tipo de escándalos.

"Quiero cerrar esta etapa, nunca estuve vinculada a estos temas y me afecta bastante", manifestó.

No sabía que era casado

Previo a ello, la modelo habló sobre el ampay que protagonizó con el empresario y contó que no sabía que era casado, pues venían saliendo muy poco tiempo.

"Yo estaba conociendo a esta persona, cuando dos personas deciden conocerse se inicia algo bonito y yo simplemente no soy el FBI para ir investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo (...) Quería darme la oportunidad, no hago el papel de FBI, no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo, ando conociendo poco a poco", dijo.

Además, mencionó que ella prioriza el tiempo con su hija, por lo que no pudo conocer a profundidad a dicho galán. Mencionó que se encuentra con la conciencia tranquila porque ella no estaba enterada de la situación.

"Los fines de semana son sagrados para mí y para mi hija, los momentos que comparto con él han sido pocos (...) Yo cuido el tema de mi imagen, he aprendido a mantener las cosas detrás hasta que esté al 100% segura (...) Yo no estoy bien, se me viene una semana complicada, pero estoy aquí fuerte porque he pasado por varias cosas, sé que no hice nada malo y no tengo por qué huir", puntualizó.

Finalmente, Ducelia Echevarría optó por pedirle perdón a la esposa del empresario con quien fue ampayada, por las cámaras de Magaly Medina.