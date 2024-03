Tula Rodríguez rechaza galanes por una inesperada razón: "No puedo enamorarme"

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez vuelve a remecer la farándula nacional tras confesar que no está en sus planes el volver a enamorarse, por lo cual rechaza a los 'galanes' que se le acercan con la intención de conquistar su corazón, ya que no ha logrado dejar de pensar en su esposo fallecido, Jesús Carmona.

Confesión de Tula

La conductora de televisión y actriz peruana brindó una entrevista a un medio local donde dio a conocer cuáles son su recientes proyectos artísticos tras el pronto estreno de la serie 'Los otros Concha'.

Asimismo, aprovechó en señalar que se siente identificada con el papel de la novela, ya que se considera una mujer luchadora que siempre ha buscado la forma de garantizar el cuidado de su hija ahora que está sola, por la muerte de Carmona.

"Estela es un personaje hermoso en el que hago de mamá adulta, que saca adelante sola a sus hijos y eso refleja la etapa donde me encuentro ahora... Valentina (su hija) es una chica que no me causa mayores problemas, todavía no me ha traído al enamorado, pero eso no será un problema, depende quien sea", dijo Tula a Trome.

¡Aún no lo supera!

Asimismo, Tula señaló que ha dejado de acudir a reuniones sociales porque se siente presionada e incómoda de tener que conocer nuevos pretendientes que buscan enamorarla, dejando claro que aún no logra superar la pérdida del "amor de su vida" y tiene sentimientos encontrados también por la muerte de su mamá, por lo cual prefiere priorizar su salud mental y no estresarse con cosas del corazón.

"Priorizo mucho mi salud mental, es importante estar equilibrada. Tengo mis bajones, perdí al hombre de quien me enamoré y al poco tiempo a mi mamá. No puedo volver a enamorarme porque hay fibras que no he soltado", expresó.

La exbailarina también manifestó que por ahora prefiere estar soltera y enfocarse en su hija Valentina, y que no se siente afectada de las constantes críticas que recibe tildándola de ser una persona interesada.

"Oye, mira, él es soltero', 'Oye, te lo presento', 'Mira, te quiere conocer'... Ya siento presión, así que ya no salgo. Eso (amor) va a llegar, pero por ahora no lo pienso, no lo busco ni lo necesito. Me siento bien conmigo, estoy amándome a mí. Si llega alguien y suma, pues bien, pero si no es para sumar, no", resaltó.

De esta manera, Tula Rodríguez sorprendió a todos tras revelar que sus amigas desean presentarle algunos 'galanes' para que pueda rehacer su vida amorosa, pero ella los rechaza porque prefiere enfocarse en el cuidado de su hija y no puede sacar de su corazón a su esposo fallecido Javier Carmona.