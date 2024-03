"Una empleada más": Tula Rodríguez rompe su silencio tras salida de Gisela de América TV

La exconductora de televisión, Tula Rodríguez, habló por primera vez sobre la salida de Gisela Valcárcel de América Televisión. La popular 'Señito' abandonó los estudios de Pachacámac tras más de 15 años y confesó que se siente libre ahora que podrá experimentar como conductora.

En ese sentido, Tula brindó una entrevista a un conocido diario local, aprovechando el próximo estreno de la novela 'Los otros concha', donde ella tiene un papel importante y que fue producida por Michelle Alexander. La exvedette negó sentirse 'la reina del canal' ahora que Gisela no está.

"Yo no soy reina de nada hermana, yo soy una empleada que me han llamado...", dijo Tula Rodríguez.

Asimismo, resaltó que le parece bueno que hayan oportunidades laborales para todos. "Que haya oportunidad de trabajo en otros canales está bueno... no tengo nada qué decir", concluyó.

La exesposa de Javier Carmona también fue consulta sobre Magaly Medina y el espacio de espectáculos que conduce, ya que la novela en la que actuará compite directamente con el programa de la 'Urraca' en el mismo horario.

"Yo no compito con nadie. Esto es ficción, el chisme es rico, a cualquiera le gusta, muchas veces he cambiado de canal no voy a decir que no y ahora con todo lo que ha pasado, te desconectas con el chisme, pero creo que esta es una opción completamente diferente", expresó.