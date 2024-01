Tula Rodríguez se confiesa: ¿Cómo es su relación actual con los hijos de Javier Carmona?

La polémica conductora, Tula Rodríguez, ha compartido detalles reveladores sobre su situación actual con los hijos de su difunto esposo, Javier Carmona. En una reciente entrevista con Christopher Gianotti en YouTube, la exvedette abrió su corazón para hablar sobre la evolución de la relación con Lucas y Tadeo, los hermanos mayores de su adorada Valentina. Después de años de tensiones por temas hereditarios, ¿La paz ha encontrado su lugar?.

Tula Rodríguez confesó que la comunicación con sus hijastros no es constante, pero destacó un momento clave en el que la familia pudo unirse. En la celebración de los quince años de Valentina, tanto Lucas como Tadeo se hicieron presentes, poniendo fin a viejas diferencias.

Aunque la relación no es cotidiana, Tadeo Carmona respondió positivamente a la invitación y asistió a la celebración. Aunque inicialmente Lucas mencionó tener un viaje programado, sorprendentemente, aparece en las fotos compartidas por Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

"El mismo día, Tadeo me escribió y le dije que avise a la familia porque a Valentina le gustaría verlos. Llegaron y me dio mucho gusto, no hay ningún sentimiento en contra, ni nada. Agradezco que hayan ido porque mi hija estuvo feliz, entonces quien haga feliz a Valentina, me hace muy feliz a mí y tiene mi corazón ganado", indicó.